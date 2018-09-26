Выборы заботят Трампа больше, чем мировые проблемы, заявил эксперт

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа на заседании Совета безопасности ООН приводит к выводу, что американские выборы волнуют его больше, чем мировые проблемы, считает российский эксперт, главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Трамп обещает полный набор санкций Ирану в ноябре. А заодно выражает уверенность в том, что Китай будет вмешиваться в американские выборы против него. Президент США не изменяет себе. Где бы он ни был — в Генассамблее ООН или в Совбезе, заботит его только собственная избирательная база. Наверное, прав. Есть вещи поважнее, чем мир. Например, выборы", — написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

Заседание Совбеза ООН проходит под председательством Дональда Трампа, так как в этом месяце именно США являются страной-председателем совета. В своем выступлении Трамп "с сожалением" заявил, что Китай пытается вмешаться в предстоящие в США в ноябре 2018 года выборы, причем на стороне оппонентов Трампа. "Они не хотят, чтобы я или мы победили, поскольку я — первый президент, который создает трудности Китаю в сфере торговли", — заявил Трамп.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.