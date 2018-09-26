Глава Венесуэлы заявил о 12 миллионах колумбийцев, сбежавших за границу

МЕХИКО, 26 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду опубликовал данные, согласно которым из соседней Колумбии сбежало 12 миллионов граждан из-за ухудшения жизни и последствий войны.
Согласно данным Всемирного банка, население Колумбии на 2016 год составляло 48,6 миллиона человек, то есть, согласно заявлению президента Венесуэлы, страну покинула примерно четверть населения.
Мадуро опубликовал таблицу, согласно которой из Колумбии в Венесуэлу приехало 5,6 миллиона человек, еще 1 миллион – из арабских стран, по 500 тысяч из Перу, Эквадора и Китая. Общее число иностранцев в Венесуэле Мадуро оценил почти в 9,2 миллиона человек, или 29% населения.