Глава Венесуэлы заявил о 12 миллионах колумбийцев, сбежавших за границу

МЕХИКО, 26 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду опубликовал данные, согласно которым из соседней Колумбии сбежало 12 миллионов граждан из-за ухудшения жизни и последствий войны.

"Из Колумбии в результате ухудшения качества жизни, от наркотиков и войны эмигрировали 12,1 миллионов человек. Венесуэла наоборот является страной, принимающей мигрантов, в количестве более 9 миллионов человек со всего мира", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Согласно данным Всемирного банка, население Колумбии на 2016 год составляло 48,6 миллиона человек, то есть, согласно заявлению президента Венесуэлы, страну покинула примерно четверть населения.

Заявление Мадуро входит в противоречие с данными ООН, согласно которым сейчас число беженцев из Венесуэлы из-за кризиса оценивается в 2,3 миллиона человек, причем только в Колумбии их число может достигать 1 миллиона.

Мадуро опубликовал таблицу, согласно которой из Колумбии в Венесуэлу приехало 5,6 миллиона человек, еще 1 миллион – из арабских стран, по 500 тысяч из Перу, Эквадора и Китая. Общее число иностранцев в Венесуэле Мадуро оценил почти в 9,2 миллиона человек, или 29% населения.