Китай ответил на обвинения во вмешательстве в выборы в США

ООН, 26 сен — РИА Новости. Китай не вмешивается во внутренние дела других стран и не приемлет безосновательных обвинений в свой адрес, заявил в среду министр иностранных дел КНР Ван И на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая на заседании, заявил, что Китай пытался вмешаться в предстоящие промежуточные выборы 2018 года в США, чтобы помешать действующей администрации, но Белый дом не допустит этого.

"Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела других стран. Мы отказываемся принимать какие бы то ни было безосновательные обвинения в отношении Китая. Мы также призываем другие страны уважать Устав ООН и не вмешиваться во внутренние дела других государств", — заявил Ван И.

Он подчеркнул, что Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других стран. "Это традиция внешней политики Китая", — подчеркнул китайский министр.