Китай призвал уважать права всех стран вести торговлю с Ираном

ООН, 26 сен — РИА Новости. Китай считает необходимым уважать законные права других стран иметь экономические отношения и вести торговлю с Ираном, заявил в среду глава МИД КНР Ван И, выступая на заседании Совбеза ООН по нераспространению.
Китайский министр подчеркнул, что СВПД — способствует международному режиму нераспространения, а также миру и стабильности на Ближнем Востоке.
Он призвал все стороны исходить из долгосрочной перспективы и обеспечить целостность соглашения.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.