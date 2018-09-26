Москалькова попросит разрешить Буту отбывать наказание в России

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится в Минюст США с просьбой дать возможность заключенному в американской тюрьме российскому бизнесмену Виктору Буту отбывать наказание на родине.

"Я со своей стороны буду обращаться в министерство юстиций с просьбой, чтобы в рамках конвенции о передаче осуждённого для дальнейшего отбывания в стране гражданства сторона США рассмотрела вопрос о возможности передачи", — заявила Москалькова на встрече с женой бизнесмена Аллой Бут.

Уполномоченный также заявила, что намерена обратиться к Генпрокурору США с тем, чтобы он допустил на свидание с заключенным мать Бута.

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.