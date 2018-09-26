Украине и Венгрии не удалось достичь согласия, заявил Климкин

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в среду, что во время встречи с венгерским коллегой Петером Сиярто не смог договориться с ним по ключевым вопросам.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Ранее Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

"Встреча была очень непростой. По ряду вопросов будем работать дальше. По ключевым вопросам мы не достигли согласия и, я так понимаю, не можем достичь согласия, поскольку у нас принципиально разное видение, как помогать венгерской общине", — сказал Климкин журналистам в Нью-Йорке, трансляцию вел телеканал "Прямой".

При этом он отметил, что Киев не намерен "делать венгров менее венграми", однако желает из них сделать настоящих граждан Украины.

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Будапешт заявил о возможности симметричного ответа.

Кроме того, в конце августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан учредил должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, "поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесены часть суверенной территории Украины". По данным СМИ, на эту должность был назначен Иштван Грежа. МИД Украины выразил ноту протеста Венгрии с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением о создании такой должности.