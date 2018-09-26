Украине и Венгрии не удалось достичь согласия, заявил Климкин

КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в среду, что во время встречи с венгерским коллегой Петером Сиярто не смог договориться с ним по ключевым вопросам.
"Встреча была очень непростой. По ряду вопросов будем работать дальше. По ключевым вопросам мы не достигли согласия и, я так понимаю, не можем достичь согласия, поскольку у нас принципиально разное видение, как помогать венгерской общине", — сказал Климкин журналистам в Нью-Йорке, трансляцию вел телеканал "Прямой".
Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Будапешт заявил о возможности симметричного ответа.