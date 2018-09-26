В Иране "мертвый" младенец ожил в морге

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Иране младенец, смерть которого констатировали врачи, "ожил" в морге, сообщает агентство ИРНА.

Инцидент произошел в городе Урмия на западе страны. Врачи больницы, осмотрев шестимесячного ребенка, не зафиксировали у него признаков жизни и констатировали смерть.

Тело направили в морг, однако уже там во время ритуального омовения выяснилось, что младенец на самом деле жив. По словам главы похоронной службы города Амира Аббаса Абедини, члены семьи ребенка были ошеломлены случившимся.

"Они были потрясены и благодарны за чудо", — сказал он.