Глава МИД Венгрии обвинил Порошенко в разжигании ненависти к венграм

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поддерживает государственную антивенгерскую политику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе двусторонней встречи со своим украинским коллегой Павлом Климкиным на полях Генассамблеи ООН.

"Разжигание ненависти к венграм, инициированное и возглавляемое властями Украины, не прекратится, пока у власти находится действующий президент, поскольку, по его мнению, это дает ему общественную поддержку в условиях низкого рейтинга", — приводятся слова министра на сайте венгерского МИД.

Сийярто добавил, что предстоящие в будущем году выборы на Украине, возможно, изменят эту ситуацию.

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео, предположительно, такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Глава украинского МИД Павел Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Будапешт заявил о возможности симметричного ответа.