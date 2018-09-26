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Тереза Мэй в СБ ООН обвинила Россию в применении химоружия в Солсбери

(обновлено: 19:09 26.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй, архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 26 сен — РИА Новости. Премьер Великобритании Тереза Мэй вновь обвинила Россию в дестабилизирующей деятельности в мире и применении химического оружия в Солсбери.

Модель Анна Шапиро с мужем Алексом Кингом. Архивное фото
© Фото : страница Анны Шапиро в Instagram
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"Сожалею, что Россия позволяет себе продолжать дестабилизирующую деятельность. Россия через право вето не позволяет привлечь к ответу режим (президента Сирии Башара) Асада. Я приветствую принятое в июне решение по наделению полномочиями Организации по запрещению химического оружия по определению виновности в применении химоружия. Это четкий сигнал режиму Асада — все, кто виновен в применении химоружия, будет найдены и привлечены к ответственности", — сказала Мэй, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в среду.

В этой связи она также напомнила о ЧП в Солсбери, где, по мнению британского правительства, российские спецслужбы отравили нервно-паралитическим веществом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Соединенное Королевство стало свидетелем нарушения этих норм (о запрещении химоружия), когда Россия применила химическое вещество на улицах Солсбери. Россия пытается идти путем отвлечения внимания от проблемы. Постоянные члены СБ ООН не могут подрывать существующие институты. Надеюсь, что Россия вернется в русло мирового консенсуса борьбы с применением химоружия", — добавила Мэй.

Она призвала международное сообщество строго следить за режимом нераспространения и призвала разработать нормы, ограничивающие распространение новых опасных технологий.

"Ни у кого не должно быть сомнения, что международное сообщество будет отстаивать режим нераспространения. Необходимо разработать нормы по недопустимости распространения определенных технологий… Важно, чтобы в СБ ООН принимались решительные меры для соблюдения режима нераспространения. В последние 18 месяцев мы видели как эти с трудом завоеванные достижения подрываются. Химическое оружие применялось в Сирии и Великобритании. Есть риск, что все достижения будут перечеркнуты", — сказала премьер.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли.

Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия. 21 сентября 2016 год
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
Вместо "Оскара" гражданство. Великобритания принимает "Белые каски"
Подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Петров и Боширов признались в интервью RT и Sputnik, что они поехали в Солсбери по совету друзей, как туристы. По словам Боширова, Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором, а 4 марта в Солсбери они осматривали местные достопримечательности. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности: Солсберийский собор и Олд Сарум.

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