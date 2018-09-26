В ДНР надеются на успешную работу нового замглавы миссии ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов выразил надежду, что новый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ добьется новых значимых результатов в установлении мира в Донбассе.

Заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг ранее сообщил газете "Коммерсант", что покидает свой пост 31 октября, имя своего преемника он назвать отказался.

"Безусловно, мы обеспокоены тем, как сложится наше взаимодействие с преемником Александра Хуга. В этой связи выражаем надежду, что новый замглавы СММ ОБСЕ продолжит диалог на том же уровне, а возможно, добьется новых значимых результатов в установлении мира на земле Донбасса", — сказал Якубов журналистам.

Кроме того, он выразил личную признательность Хугу и подчеркнул его значительные усилия для нормализации ситуации на линии соприкосновения, в том числе и взаимодействие в решении задач, связанных с ремонтом социально значимых объектов на линии соприкосновения.

"Также хочу отметить в Александре посредника высочайшего класса, его умение выстраивать диалог, его помощь сторонам конфликта в нахождении компромисса не раз приводили к реальным практическим результатам взаимодействия СЦКК сторон (представителей Киева и ДНР в СЦКК — ред.)",- добавил Якубов.