В ДНР надеются на успешную работу нового замглавы миссии ОБСЕ в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов выразил надежду, что новый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ добьется новых значимых результатов в установлении мира в Донбассе.
"Безусловно, мы обеспокоены тем, как сложится наше взаимодействие с преемником Александра Хуга. В этой связи выражаем надежду, что новый замглавы СММ ОБСЕ продолжит диалог на том же уровне, а возможно, добьется новых значимых результатов в установлении мира на земле Донбасса", — сказал Якубов журналистам.
"Также хочу отметить в Александре посредника высочайшего класса, его умение выстраивать диалог, его помощь сторонам конфликта в нахождении компромисса не раз приводили к реальным практическим результатам взаимодействия СЦКК сторон (представителей Киева и ДНР в СЦКК — ред.)",- добавил Якубов.