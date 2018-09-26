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В МИД рассказали о создании условий для работы с Ираном после санкций США

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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фотоЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва вместе с партнерами активно готовит условия для работы с Ираном уже после ожидаемого в ноябре усиления санкций США, при этом российская сторона призывает Вашингтон идти по пути диалога, а не запугивания остальных членов международного сообщества, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2018
© REUTERS / Carlo Allegri
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"Второй день подряд из Нью-Йорка от высших должностных лиц США доносятся угрозы, адресованные не только правительству Исламской Республики Иран, но и всем другим странам, включая экономических операторов из этих стран, которые готовы и настроены развивать законное экономическое взаимодействие с иранским партнёрами. Мы к этим угрозам со стороны Вашингтона фактически по любому поводу привыкли, для нас это не является новостью", — сказал Рябков, комментируя последние заявления администрации США о намерении усилить санкционное давление на Тегеран.

В среду на заседании Совбеза ООН по нераспространению президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжат вводить жесткие санкции против всего спектра "злонамеренной" деятельности Ирана.

Президент США Дональд Трамп во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlos Barria
Трамп пообещал вводить жесткие санкции против Ирана
"Именно в силу того, что администрация США безапелляционно, без каких-то колебаний и сомнений, без попыток с кем-то договориться на разумной основе вводит свои нелегитимные, противоречащие основам международного права санкционные меры, именно по этой причине Россия совместно с другими членами международного сообщества занимается активной работой по созданию условий для продолжения взаимодействия с иранской стороной уже после ожидаемого в ноябре введения следующего "пакета" американских рестриктивных мер. Я думаю, что это единственно возможный способ ответа на американскую политику шантажа", — подчеркнул Рябков.

"Мы, тем не менее, призываем американскую сторону все-таки взвесить плюсы и минусы от продолжения этой политики. Действующее соглашение с Ираном – СВПД — выполняет свое предназначение, обеспечивая надежный международный контроль за ядерной деятельностью Ирана в соответствии с самыми высокими стандартами транспарентности в этой сфере, на которые – стандарты – Иран пошел добровольно. Кроме того СВПД позволяет укреплять международный режим ядерного нераспространения. То и другое, на мой взгляд, в интересах США", — добавил замглавы МИД РФ.

Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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По его словам "более правильным" в этой ситуации было все-таки двигаться по пути реализации достигнутого соглашения.

"А к обсуждению возможных других вопросов, которые в силу разных причин интересуют США и некоторых союзников Америки, мы в России открыты, об этом говорилось неоднократно. То есть и в этой весьма напряженной и в некоторых аспектах тревожной ситуации мы вновь призываем всех, включая Вашингтон, идти по пути диалога и поиска взаимоприемлемых решений, а не путем запугивания остальных членов международного сообщества. Как мне представляется, американская сторона в известной мере недооценивает решимость других членов международного сообщества работать в спокойном конструктивном нормальном ключе, во взаимодействии с иранскими коллегами, и делать все возможное для того, чтобы СВПД существовал и далее и мог выполнять свои функции", — резюмировал Рябков.

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