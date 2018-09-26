В МИД рассказали о создании условий для работы с Ираном после санкций США

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва вместе с партнерами активно готовит условия для работы с Ираном уже после ожидаемого в ноябре усиления санкций США, при этом российская сторона призывает Вашингтон идти по пути диалога, а не запугивания остальных членов международного сообщества, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Второй день подряд из Нью-Йорка от высших должностных лиц США доносятся угрозы, адресованные не только правительству Исламской Республики Иран, но и всем другим странам, включая экономических операторов из этих стран, которые готовы и настроены развивать законное экономическое взаимодействие с иранским партнёрами. Мы к этим угрозам со стороны Вашингтона фактически по любому поводу привыкли, для нас это не является новостью", — сказал Рябков, комментируя последние заявления администрации США о намерении усилить санкционное давление на Тегеран.

В среду на заседании Совбеза ООН по нераспространению президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжат вводить жесткие санкции против всего спектра "злонамеренной" деятельности Ирана.

"Именно в силу того, что администрация США безапелляционно, без каких-то колебаний и сомнений, без попыток с кем-то договориться на разумной основе вводит свои нелегитимные, противоречащие основам международного права санкционные меры, именно по этой причине Россия совместно с другими членами международного сообщества занимается активной работой по созданию условий для продолжения взаимодействия с иранской стороной уже после ожидаемого в ноябре введения следующего "пакета" американских рестриктивных мер. Я думаю, что это единственно возможный способ ответа на американскую политику шантажа", — подчеркнул Рябков.

"Мы, тем не менее, призываем американскую сторону все-таки взвесить плюсы и минусы от продолжения этой политики. Действующее соглашение с Ираном – СВПД — выполняет свое предназначение, обеспечивая надежный международный контроль за ядерной деятельностью Ирана в соответствии с самыми высокими стандартами транспарентности в этой сфере, на которые – стандарты – Иран пошел добровольно. Кроме того СВПД позволяет укреплять международный режим ядерного нераспространения. То и другое, на мой взгляд, в интересах США", — добавил замглавы МИД РФ.

По его словам "более правильным" в этой ситуации было все-таки двигаться по пути реализации достигнутого соглашения.

"А к обсуждению возможных других вопросов, которые в силу разных причин интересуют США и некоторых союзников Америки, мы в России открыты, об этом говорилось неоднократно. То есть и в этой весьма напряженной и в некоторых аспектах тревожной ситуации мы вновь призываем всех, включая Вашингтон, идти по пути диалога и поиска взаимоприемлемых решений, а не путем запугивания остальных членов международного сообщества. Как мне представляется, американская сторона в известной мере недооценивает решимость других членов международного сообщества работать в спокойном конструктивном нормальном ключе, во взаимодействии с иранскими коллегами, и делать все возможное для того, чтобы СВПД существовал и далее и мог выполнять свои функции", — резюмировал Рябков.