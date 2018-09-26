В МИД рассказали о создании условий для работы с Ираном после санкций США

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Москва вместе с партнерами активно готовит условия для работы с Ираном уже после ожидаемого в ноябре усиления санкций США, при этом российская сторона призывает Вашингтон идти по пути диалога, а не запугивания остальных членов международного сообщества, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В среду на заседании Совбеза ООН по нераспространению президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжат вводить жесткие санкции против всего спектра "злонамеренной" деятельности Ирана.
"Мы, тем не менее, призываем американскую сторону все-таки взвесить плюсы и минусы от продолжения этой политики. Действующее соглашение с Ираном – СВПД — выполняет свое предназначение, обеспечивая надежный международный контроль за ядерной деятельностью Ирана в соответствии с самыми высокими стандартами транспарентности в этой сфере, на которые – стандарты – Иран пошел добровольно. Кроме того СВПД позволяет укреплять международный режим ядерного нераспространения. То и другое, на мой взгляд, в интересах США", — добавил замглавы МИД РФ.
"А к обсуждению возможных других вопросов, которые в силу разных причин интересуют США и некоторых союзников Америки, мы в России открыты, об этом говорилось неоднократно. То есть и в этой весьма напряженной и в некоторых аспектах тревожной ситуации мы вновь призываем всех, включая Вашингтон, идти по пути диалога и поиска взаимоприемлемых решений, а не путем запугивания остальных членов международного сообщества. Как мне представляется, американская сторона в известной мере недооценивает решимость других членов международного сообщества работать в спокойном конструктивном нормальном ключе, во взаимодействии с иранскими коллегами, и делать все возможное для того, чтобы СВПД существовал и далее и мог выполнять свои функции", — резюмировал Рябков.