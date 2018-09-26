Финский премьер рассказал, от чего зависят отношения России и ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Европейским союзом зависят от решения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
"Украинский конфликт сильно отразился на отношениях между ЕС и Россией. Отношения зависят от поиска решения конфликта, где Россия играет ключевую роль. Несмотря на действующие санкции, ЕС и Россия являются соседями, и диалог между нами имеет жизненно важное значение. Контакты между нашими двумя странами на уровне гражданского общества также очень важны для Финляндии", — отметил Сипиля.
В Финляндии в настоящее время реализуются инвестиционные проекты на сумму 12 миллиардов евро.
Также на повестке дня были безопасность региона Балтийского моря и развитие морского транспорта в Финском заливе.