Финский премьер рассказал, от чего зависят отношения России и ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Европейским союзом зависят от решения конфликта на Украине, заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Трансляцию мероприятия вело правительство Финляндии.

"Украинский конфликт сильно отразился на отношениях между ЕС и Россией. Отношения зависят от поиска решения конфликта, где Россия играет ключевую роль. Несмотря на действующие санкции, ЕС и Россия являются соседями, и диалог между нами имеет жизненно важное значение. Контакты между нашими двумя странами на уровне гражданского общества также очень важны для Финляндии", — отметил Сипиля.

В Финляндии в настоящее время реализуются инвестиционные проекты на сумму 12 миллиардов евро.

"Сегодня финская компания Valmet и российская SVEZA подписали протокол о намерениях в отношении технологии для целлюлозного завода SVEZA, который будет построен в России. Особое внимание будет уделено минимизации нагрузки на окружающую среду. Мы также говорили о атомной электростанции Ханхикиви 1. В Финляндии безопасность всегда на первом месте — на всех стадиях строительства атомной электростанции", — отметил Сипиля.

Также на повестке дня были безопасность региона Балтийского моря и развитие морского транспорта в Финском заливе.