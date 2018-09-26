Москалькова надеется, что мировое сообщество выступит в защиту Вышинского

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что мировое сообщество выступит в защиту руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и выскажет свою позицию по незаконности его содержания под стражей.
Кроме того, по словам адвоката, Вышинский не получил надлежащей медицинской помощи после того, как ему стало плохо на заседании Херсонского городского суда 5 сентября, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения. Заседание было прервано, Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно. Затем суд продлил арест Вышинского до 4 ноября.
По ее словам, есть и другие меры пресечения, которые могли бы дать возможность Вышинскому в связи с состоянием здоровья находиться вне содержания под стражей.