В Донбассе обнаружили станцию радиоразведки производства США, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала у линии соприкосновения в Донбассе радиолокационную станцию артиллерийской разведки американского производства, заявил в среду РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
По данным Народной милиции ЛНР, станция выдает данные для минометных расчетов украинских силовиков, ведущих обстрелы жилых районов ЛНР. Как заявил Марочко, силовики продолжают наращивать силы и средства на линии соприкосновения, "чем подтверждают свою приверженность к решению конфликта на Донбассе силовым путем".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.