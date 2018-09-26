В Донбассе обнаружили станцию радиоразведки производства США, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 26 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала у линии соприкосновения в Донбассе радиолокационную станцию артиллерийской разведки американского производства, заявил в среду РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"В населенном пункте Попасная (под контролем украинских силовиков — ред.), в зоне ответственности 14 бригады ВСУ, отмечена работа радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48 американского производства", — сказал Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, станция выдает данные для минометных расчетов украинских силовиков, ведущих обстрелы жилых районов ЛНР. Как заявил Марочко, силовики продолжают наращивать силы и средства на линии соприкосновения, "чем подтверждают свою приверженность к решению конфликта на Донбассе силовым путем".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.