Трамп уверен, что Евросоюз будет соблюдать санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что страны ЕС будут соблюдать санкции против Ирана, которые Вашингтон планирует ввести в ноябре.

"Думаю, европейцы будут вести себя хорошо. Увидите", — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Слова президента распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.