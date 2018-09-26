Трамп уверен, что Евросоюз будет соблюдать санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что страны ЕС будут соблюдать санкции против Ирана, которые Вашингтон планирует ввести в ноябре.
Слова президента распространила пресс-служба Белого дома.
Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что Иран соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций США и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном, опасаясь американских вторичных санкций.