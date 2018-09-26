Норвегия хочет выслать россиянина, задержанного со взрывчаткой в 2017 году

МУРМАНСК, 26 сен — РИА Новости. Норвежские власти намерены выслать из страны 18-летнего россиянина, который весной прошлого года был задержан с самодельным взрывным устройством в Осло и получил условный срок, сообщает издание VG в среду.

"Полиция задержала 18-летнего россиянина, который был приговорен к десяти месяцам заключения за то, что был задержан с самодельной бомбой в районе Греннлан в Осло, поскольку намерены выслать его из страны", — сообщает издание. По его данным, норвежские власти предполагают, что молодой человек может представлять угрозу для общества.

"Полиция Осло задержала этого человека вчера вечером", — уточняет VG со ссылкой на представителя по связям с прессой полицейской службы безопасности Мартина Бернтсена.

Полиция Осло поздно вечером 8 апреля 2017 года задержала молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через реку Акерсэльва. Задержанного доставили в полицию, район был оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв предмета. Задержанным оказался выходец из России, который в тот момент находился в статусе просителя убежища. Подросток обвинялся по статье о незаконном обращении с опасными веществами.

С самого начала молодой человек и его защитники пытались доказать, что инцидент с примитивным взрывным устройством — всего лишь "детская шалость" и злого умысла у россиянина не было. Известно, что молодой человек долгое время жил в городе Вадсе на севере Норвегии.

В октябре 2017 года россиянин был осужден на девять месяцев заключения, но уже в январе 2018 года оказался на свободе, поскольку большую часть назначенного срока провел в предварительном заключении. В марте решение суда первой инстанции было заменено по приговору апелляционного суда на один год условно с испытательным сроком в два года. В начале сентября верховный суд Норвегии сократил условный срок с года до десяти месяцев.