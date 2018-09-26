Верховный суд Испании не отменил приговор зятю короля

МАДРИД, 26 сен — РИА Новости. Верховный суд Испании не удовлетворил иск адвокатов основных фигурантов громкого коррупционного дела Noos, супруга инфанты Кристины Иньяки Урдангарина и его бывшего бизнес-партнера Диего Торреса, и отказался отменять предыдущее судебное решение.
Урдангарин 18 июня начал отбывать наказание в тюрьме "Бриева", расположенной недалеко от города Авила. Адвокаты Урдангарина и Торреса 11 июля обратились в ВС с ходатайством о прекращении дела и отмене приговора. В нем защита заявила, что в вердикте "недостаточно логического обоснования", он содержит противоречия и "предопределенные заранее выводы".
Ходатайство в Верховный суд — необходимый юридический шаг перед обращением в Конституционный суд.
Некоммерческая организация институт Noos, совладельцами которой были Урдангарин и его бизнес-партнер Диего Торрес, занималась организацией спортивных мероприятий.