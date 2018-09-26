Верховный суд Испании не отменил приговор зятю короля

МАДРИД, 26 сен — РИА Новости. Верховный суд Испании не удовлетворил иск адвокатов основных фигурантов громкого коррупционного дела Noos, супруга инфанты Кристины Иньяки Урдангарина и его бывшего бизнес-партнера Диего Торреса, и отказался отменять предыдущее судебное решение.

Верховный суд Испании 12 июня вынес вердикт по коррупционному делу Noos. Суд приговорил проходившего по нему обвиняемым Урдангарина к пяти годам и десяти месяцам тюремного заключения, смягчив приговор, вынесенный ранее судом Пальмы, на пять месяцев. Урдангарин признан виновным в растрате, использовании служебного положения в личных целях, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, торговле влиянием, обвинение в фальсификации государственных документов было снято.

Урдангарин 18 июня начал отбывать наказание в тюрьме "Бриева", расположенной недалеко от города Авила. Адвокаты Урдангарина и Торреса 11 июля обратились в ВС с ходатайством о прекращении дела и отмене приговора. В нем защита заявила, что в вердикте "недостаточно логического обоснования", он содержит противоречия и "предопределенные заранее выводы".

Однако, как следует из распространенного в среду судебного вердикта, ВС не нашел достаточных оснований для изменения предыдущего решения, заявив, что это ходатайство не что иное, как "попытка продлить споры о кассации".

Ходатайство в Верховный суд — необходимый юридический шаг перед обращением в Конституционный суд.

Некоммерческая организация институт Noos, совладельцами которой были Урдангарин и его бизнес-партнер Диего Торрес, занималась организацией спортивных мероприятий.