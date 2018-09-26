Трамп поддержал "решительные действия" Израиля в области обороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп во время встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп во время встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 26 сентября 2018

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает "решительные действия" Израиля в области обороны, так как у него "нет другого выбора".

"Мы поддерживаем то, что делает Израиль в плане своих оборонительных систем. Они решительны и у них нет другого выбора, кроме как быть решительными. Это (Ближний Восток – ред.) очень сложная часть мира", — заявил Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Выступление Трампа транслировали американские телеканалы.