Движущаяся в сторону Закарпатья колонна ВСУ попала на видео

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором украинская военная техника движется в сторону Закарпатья. Запись опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как патрульные автомобили сопровождают колонну из бронетранспортеров, грузовиков и санитарных машин с флагами Украины.

По словам очевидцев, военная техника следует в Закарпатье со стороны Старосамборского района Львовской области.

Весной Минобороны Украины сообщило о планах восстановить военную часть в городе Берегово в Закарпатской области. Речь шла о батальоне численностью около 800 человек. Как отметили в МИД Венгрии, подобные заявления со стороны украинского оборонного ведомства свидетельствуют о том, что Киев считает венгерскую национальную общину угрозой государству.