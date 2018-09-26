Суд оставил в силе приговор убившему журналистку датскому изобретателю

СТОКГОЛЬМ, 26 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Апелляционный суд Копенгагена по окончании рассмотрения заявления датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, оставил в силе ранее вынесенный ему приговор. Об этом в сообщается на сайте апелляционного суда Копенгагена.

"Апелляционный суд, который должен был принять решение по поводу наказания, подтвердил приговор городского суда, согласно которому обвиненный был приговорен к пожизненному лишению свободы", — говорится в решении суда.

На рассмотрение просьбы суд отвел три дня — 5, 12 и 26 сентября. Приговор по делу Мадсена в целом стал известен 25 апреля, после чего осужденный обратился в апелляционный суд с просьбой пересмотреть сроки его наказания. Ходатайство Мадсена не касалось пересмотра вопроса его вины.

Как пояснили РИА Новости в апелляционном суде Копенгагена, приговор о пожизненном заключении в Дании предусматривает, что срок осужденного может быть пересмотренным через 12 лет и заключенного даже могут отпустить на свободу в случае, если тот пообещает соблюдать предъявленные к нему в таких случаях условия.

Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене и исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября и затем в ноябре полиция Копенгагена сообщила об обнаружении других частей тела.

Слушания в суде, прошедшие весной 2018 года, так и не дали ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти журналистки. Трудности в определении этих причин объясняются тем, что ее части тела слишком долго пролежали в воде. Прокуратура считает, что Мадсен задушил жертву или перерезал ей горло и что он планировал свое преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает при этом, что это он расчленил тело журналистки. Изобретатель, однако, так и не дал четкого ответа на вопрос, почему он решил расчленить тело Валль. Судебно-психиатрическое обследование обвиняемого не нашло серьезных расстройств в психике, однако констатировало, что у Мадсена наблюдаются серьезные сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.