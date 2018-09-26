Суд оставил в силе приговор убившему журналистку датскому изобретателю

СТОКГОЛЬМ, 26 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Апелляционный суд Копенгагена по окончании рассмотрения заявления датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, оставил в силе ранее вынесенный ему приговор. Об этом в сообщается на сайте апелляционного суда Копенгагена.
На рассмотрение просьбы суд отвел три дня — 5, 12 и 26 сентября. Приговор по делу Мадсена в целом стал известен 25 апреля, после чего осужденный обратился в апелляционный суд с просьбой пересмотреть сроки его наказания. Ходатайство Мадсена не касалось пересмотра вопроса его вины.
Как пояснили РИА Новости в апелляционном суде Копенгагена, приговор о пожизненном заключении в Дании предусматривает, что срок осужденного может быть пересмотренным через 12 лет и заключенного даже могут отпустить на свободу в случае, если тот пообещает соблюдать предъявленные к нему в таких случаях условия.
Слушания в суде, прошедшие весной 2018 года, так и не дали ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти журналистки. Трудности в определении этих причин объясняются тем, что ее части тела слишком долго пролежали в воде. Прокуратура считает, что Мадсен задушил жертву или перерезал ей горло и что он планировал свое преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает при этом, что это он расчленил тело журналистки. Изобретатель, однако, так и не дал четкого ответа на вопрос, почему он решил расчленить тело Валль. Судебно-психиатрическое обследование обвиняемого не нашло серьезных расстройств в психике, однако констатировало, что у Мадсена наблюдаются серьезные сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.