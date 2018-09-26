РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Суд оставил в силе приговор убившему журналистку датскому изобретателю

(обновлено: 17:11 26.09.2018)
02350
CC BY 2.0 / Joi Ito / Peter MadsenПетер Мадсен. Архивное фотоПетер Мадсен. Архивное фото
CC BY 2.0 / Joi Ito / Peter Madsen

СТОКГОЛЬМ, 26 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Апелляционный суд Копенгагена по окончании рассмотрения заявления датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валль, оставил в силе ранее вынесенный ему приговор. Об этом в сообщается на сайте апелляционного суда Копенгагена.

Изобретатель Петер Мадсен беседует с полицейским в порту Драгоер к югу от Копенгагена
© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Bax Lindhardt
Дело владельца подлодки Nautilus Петера Мадсена
"Апелляционный суд, который должен был принять решение по поводу наказания, подтвердил приговор городского суда, согласно которому обвиненный был приговорен к пожизненному лишению свободы", — говорится в решении суда.

На рассмотрение просьбы суд отвел три дня — 5, 12 и 26 сентября. Приговор по делу Мадсена в целом стал известен 25 апреля, после чего осужденный обратился в апелляционный суд с просьбой пересмотреть сроки его наказания. Ходатайство Мадсена не касалось пересмотра вопроса его вины.

Как пояснили РИА Новости в апелляционном суде Копенгагена, приговор о пожизненном заключении в Дании предусматривает, что срок осужденного может быть пересмотренным через 12 лет и заключенного даже могут отпустить на свободу в случае, если тот пообещает соблюдать предъявленные к нему в таких случаях условия.

Изобретатель Петер Мадсен. Архивное фото
© AFP 2018 / Scanpix Denmark/Bax Lindhardt
Владельца подлодки Nautilus осудили пожизненно за убийство журналистки
Шведская журналистка Ким Валль планировала написать статью о Мадсене и исчезла после плавания с ним на построенной им подлодке Nautilus 10 августа 2017 года. Сначала изобретатель утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая на борту его подлодки. Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы и конечностей. В начале октября и затем в ноябре полиция Копенгагена сообщила об обнаружении других частей тела.

Слушания в суде, прошедшие весной 2018 года, так и не дали ответа на вопрос, что именно стало причиной смерти журналистки. Трудности в определении этих причин объясняются тем, что ее части тела слишком долго пролежали в воде. Прокуратура считает, что Мадсен задушил жертву или перерезал ей горло и что он планировал свое преступление. Сам изобретатель утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая и не отрицает при этом, что это он расчленил тело журналистки. Изобретатель, однако, так и не дал четкого ответа на вопрос, почему он решил расчленить тело Валль. Судебно-психиатрическое обследование обвиняемого не нашло серьезных расстройств в психике, однако констатировало, что у Мадсена наблюдаются серьезные сексуальные отклонения с признаками нарциссизма и психопатических черт.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена