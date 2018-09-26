США выведут из Кувейта батареи ПВО Patriot

ДОХА, 26 сен — РИА Новости. США согласовали с кувейтскими военными решение о выводе части батарей ПВО Patriot из эмирата, говорится в заявлении руководства генштаба Кувейта, выпущенном в среду.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что США выводят из арабских стран часть размещенных там противоракетных и противовоздушных комплексов, чтобы сконцентрировать усилия на других угрозах, в частности, исходящих от Китая и России. По информации издания, четыре батареи комплексов противоракетной обороны Patriot будут в октябре выведены из Иордании, Кувейта и Бахрейна, где они сейчас размещены.

"Решение США о выводе части батарей ПВО из Кувейта было принято в координации с кувейтской армией. Ракетная система, установленная в Кувейте, в независимом режиме защищает и охватывает географические границы Кувейта", — отмечается в сообщении.

При этом генштаб Кувейта назвал подобные действия США "рутинными".