МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не привезли на суд на рассмотрение апелляции на его арест по причине его плохого состояния, предположил адвокат Андрей Доманский.

"Да, у нас есть предположение, что сегодня Кирилла не доставили, чтобы он не предстал в простуженном виде перед прессой и представителями ОБСЕ. Картинка не очень", — сообщил Доманский РИА Новости. Утром должно было состояться рассмотрение Апелляционным судом Херсонской области апелляции на арест Вышинского, однако суд перенес его на 2 октября.

Заседание Херсонского городского суда 5 сентября, на котором рассматривался вопрос о продлении или изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает, что обследование провели некачественно. Затем суд продлил арест Вышинского до 4 ноября. Защита подала апелляцию на это решение.