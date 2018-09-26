Трамп заявил, что скоро встретится с лидером КНДР

ВАШИНГТОН, 26 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Она пройдет в очень скором времени. Мы объявим о ней (встрече – ред.)", — сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке. Выступление Трампа транслировали американские телеканалы.

Госсекретарь CША Майк Помпео в среду заявил, что встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в октябре, но, вероятнее всего, пройдет позднее.