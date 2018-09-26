Козак и Додон обсудили ситуацию в Приднестровье

КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. Президент Молдавии сообщил, что "детально" обсудил с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком ситуацию в Приднестровье и варианты урегулирования проблемы.

"Детально обсудили ситуацию по Приднестровью и перспективы развития диалога в приднестровском урегулировании. Высказались за активное содействие мерам по укреплению доверия и поддержанию постоянного диалога между представителями обоих берегов Днестра", — написал Додон в Facebook после встречи с Козаком.

Во время встречи речь шла также о вопросах, касающихся состояния и развития молдавско-российских отношений и сотрудничества.

"В ходе беседы мы дали высокую оценку успешно проведенному Молдо-Российскому экономическому форуму и достигнутым договоренностям, в том числе подписанным в ходе форума соглашениям об инвестициях и сотрудничестве. Состоялся обмен мнениями о возможностях оказания технической помощи со стороны России молдавским производителям сельскохозяйственной продукции", — отметил Додон.

Президент подтвердил стремление достичь политического и экономического баланса в отношениях Молдавии со странами Запада и Востока.

Козак назначен в этом году специальным представителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Молдавией.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.