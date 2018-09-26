Эксперт: Китай сокращает вложения в госдолг США из-за рисков, а не из мести

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай

ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай сокращает свои вложения в американский госдолг из-за рисков, так как бумаги казначейства США уже не такие надежные, как были раньше, а США грозит долговой кризис, считает старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) Дин Ифань.

Угроза долгового кризиса

Согласно обновленным данным министерства финансов США, Китай, несмотря на напряженные отношения с США, продолжает удерживать лидерство по вложениям в американский госдолг, хотя за июль КНР сократила инвестиции в этот инструмент на 7,7 миллиарда долларов, сейчас у нее облигаций на 1,171 триллиона долларов.

"Покупка финансовых активов на международном рынке содержит огромные риски. Казначейские облигации США в своё время были самыми стабильными, и Китай купил их немало. Китай сокращает вложения в американский долг уже несколько лет, это не произошло в одночасье, и это не месть за торговые противоречия", — сказал в беседе с РИА Новости Дин Ифань.

Эксперт поясняет, что для Пекина покупка американского долга — вынужденный поступок, так как у Китая "огромный торговый профицит, большой приток иностранной валюты, при этом американские доллары составляют большую часть".

"Однако американский государственный долг становится все больше и уже перестал быть достаточно обеспеченным", — отмечает Дин Ифань.

По мнению китайского эксперта, США очень скоро могут оказаться в положении еврозоны, а после чего может возникнуть долговой кризис.

"Способ избежать долгового кризиса: с долгосрочной перспективы необходимо стимулирование экономического развития. Необходимо повысить налоги, чтобы снизить соотношение долговых обязательств", — считает аналитик.

А на краткосрочную перспективу, по его мнению, этим выходом может быть девальвация доллара, что позволит сократиться реальному долгу и переложить бремя на вкладчиков.

Китай диверсифицирует риски

Дин Ифань отмечает, что Китаю в этих условиях нужно диверсифицировать риски.

"Китай естественно не может повеситься на дереве казначейских облигаций США, поэтому с одной стороны ему нужно диверсифицировать риски, больше покупать недолларовые активы, с другой стороны – увеличить исходящие прямые инвестиции, чтобы потратить часть долларов", — считает аналитик.

По мнению эксперта, в этом плане инициатива "один пояс, один путь" очень важна.

"Одновременно с вкладыванием прямых инвестиций диверсифицируются инвестиционные риски", — считает Дин Ифань.