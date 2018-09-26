Эксперт: Китай сокращает вложения в госдолг США из-за рисков, а не из мести

ПЕКИН, 26 сен – РИА Новости. Китай сокращает свои вложения в американский госдолг из-за рисков, так как бумаги казначейства США уже не такие надежные, как были раньше, а США грозит долговой кризис, считает старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) Дин Ифань.
Угроза долгового кризиса
"Покупка финансовых активов на международном рынке содержит огромные риски. Казначейские облигации США в своё время были самыми стабильными, и Китай купил их немало. Китай сокращает вложения в американский долг уже несколько лет, это не произошло в одночасье, и это не месть за торговые противоречия", — сказал в беседе с РИА Новости Дин Ифань.
Эксперт поясняет, что для Пекина покупка американского долга — вынужденный поступок, так как у Китая "огромный торговый профицит, большой приток иностранной валюты, при этом американские доллары составляют большую часть".
"Однако американский государственный долг становится все больше и уже перестал быть достаточно обеспеченным", — отмечает Дин Ифань.
"Способ избежать долгового кризиса: с долгосрочной перспективы необходимо стимулирование экономического развития. Необходимо повысить налоги, чтобы снизить соотношение долговых обязательств", — считает аналитик.
А на краткосрочную перспективу, по его мнению, этим выходом может быть девальвация доллара, что позволит сократиться реальному долгу и переложить бремя на вкладчиков.
Китай диверсифицирует риски
Дин Ифань отмечает, что Китаю в этих условиях нужно диверсифицировать риски.
По мнению эксперта, в этом плане инициатива "один пояс, один путь" очень важна.
"Одновременно с вкладыванием прямых инвестиций диверсифицируются инвестиционные риски", — считает Дин Ифань.