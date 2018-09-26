В Ливии объявили о новом перемирии между вооруженными группировками

КАИР, 26 сен — РИА Новости. Правительство национального согласия Ливии объявило о прекращении боевых столкновений в окрестностях Триполи и заключении нового перемирия между конкурирующими группировками.

"Президентский совет правительства национального согласия Ливии приветствует достигнутые договоренности о прекращении огня в окрестностях Триполи и высоко ценит патриотические, искрение позиции всех сторон, отозвавшихся на призыв о прекращении огня", — говорится в тексте распространенного кабмином заявления.

В середине сентября в окрестностях аэропорта ливийской столицы, возобновились столкновения между вооруженными группами, несмотря на заключенное при посредничестве ООН соглашение о прекращении огня.

Военное противостояние между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", ранее состоявшей в сформированном правительством национального согласия министерстве обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километров к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" — выходцы из ливийской столицы.

Жилые районы города в ходе боев подвергались массированным артобстрелам. По последним данным, жертвами столкновений стали свыше ста человек. Как сообщали "Врачи без границ", местные жители и еще порядка восьми тысяч беженцев и мигрантов оказались заперты в районе конфликта.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.