Джереми Корбин призвал Мэй уйти в отставку

ЛОНДОН, 26 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьера страны Терезу Мэй уйти в отставку и провести внеочередные выборы в парламент, если ей не удастся договориться с Брюсселем о положениях финального соглашения выходе из ЕС.
Из-за проблем на переговорах с ЕС по Brexit в Консервативной партии продолжается кризис, результатом которого могут стать отставка премьера и внеочередные парламентские выборы.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Лондон и Брюссель планировали в октябре согласовать положения соглашения о "разводе", однако из-за сохраняющихся противоречий переговорный процесс может затянуться на несколько недель.