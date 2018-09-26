Суд в Норвегии отклонил ходатайство задержанного россиянина об освобождении

МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Апелляционный суд Богартинга в Осло отклонил жалобу российского гражданина Михаила Бочкарева, который подозревается в незаконном сборе данных, об освобождении из предварительного заключения, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на решение суда.

"Апелляционный суд отклонил ходатайство подозреваемого в шпионаже россиянина. Таким образом, Михаил Бочкарев должен будет оставаться в предварительном заключении две недели с контролем переписки и посещений", — сообщила телекомпания.

По ее информации, суд сослался на то, что Бочкарев может покинуть страну или уничтожить доказательства вины. Кроме того, суд усомнился в том, что россиянин действовал в одиночку.

Как сообщил МИД РФ, задержанным является сотрудник аппарата Совета Федерации М.А. Бочкарев, который находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в норвежском парламенте в международном семинаре.

В понедельник МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщают норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.

По данным норвежского информационного агентства NTB, мужчину задержали после семинара в парламенте Норвегии 21 сентября, когда он находился в аэропорту Осло. Решение о его заключении под стражу принял суд Осло в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина РФ, однако каких-либо других подробностей давать не стали. В посольстве РФ в Норвегии считают, что задержание и последующий арест "носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".