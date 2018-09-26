Суд в Норвегии отклонил ходатайство задержанного россиянина об освобождении

МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Апелляционный суд Богартинга в Осло отклонил жалобу российского гражданина Михаила Бочкарева, который подозревается в незаконном сборе данных, об освобождении из предварительного заключения, сообщила телекомпания NRK со ссылкой на решение суда.
По ее информации, суд сослался на то, что Бочкарев может покинуть страну или уничтожить доказательства вины. Кроме того, суд усомнился в том, что россиянин действовал в одиночку.
Как сообщил МИД РФ, задержанным является сотрудник аппарата Совета Федерации М.А. Бочкарев, который находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации с целью участия в норвежском парламенте в международном семинаре.
По данным норвежского информационного агентства NTB, мужчину задержали после семинара в парламенте Норвегии 21 сентября, когда он находился в аэропорту Осло. Решение о его заключении под стражу принял суд Осло в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина РФ, однако каких-либо других подробностей давать не стали. В посольстве РФ в Норвегии считают, что задержание и последующий арест "носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом".