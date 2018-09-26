В Швеции интернет-мем "неверный бойфренд" посчитали сексистким

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Уполномоченный по рекламе в Швеции раскритиковал интернет провайдера Bahnhof за использование интернет-мема "неверный бойфренд" в онлайн-рекламе, заявив, что картинка содержит гендерную дискриминацию, сообщает издание Local.

По данным издания, компания опубликовала мем в объявлениях о поиске сотрудников в социальных сетях. Изображенный на картинке молодой человек отворачивался от девушки, рядом с которой было написано "нынешнее место работы" в сторону другой героини мема, с надписью "Bahnhof". Публикации собрали сотни комментариев, в том числе, критикующих кампанию за сексизм. Позднее жалоба на объявления была направлена в офис регулятора.

"Он (интернет-мем) показывает женщин в качестве взаимозаменяемых объектов, и важна только их внешность", — говорится в заявлении омбудсмена, где также отметили, что изображение использует гендерные стереотипы в отношении мужчин.

"Это дает впечатление, что мужчина может менять партнёров, как меняет место работы", — заявили в регуляторе.

Компания Bahnhof объяснила, что провайдер пытался предстать в качестве более выгодного работодателя, и в данном контексте не важен пол изображенных людей. Чтобы подтвердить свою версию, Bahnhof опубликовали несколько похожих картинок, где изображены герои разных полов и животные.