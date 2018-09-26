Постпреды ЕС согласовали новый механизм санкций, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Послы стран ЕС согласовали положения о новом механизме ограничительных мер в связи с проблемой применения химоружия, сообщил РИА Новости в среду европейский дипломатический источник.

По его словам, запланированные в повестке заседания подготовительного комитета постпредов стран ЕС (Coreper) пункты, не предполагающие обсуждений, были одобрены.

Еврокомиссия ранее сообщала, что ЕС в рамках выработки мер в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери планирует изучить меры для поддержания международных норм посредством "возможного санкционного режима", связанного с химоружием.

В заключениях, одобренных на саммите ЕС в конце июня, говорилось, что Евросовет "призывает как можно скорее принять новый режим ограничительных мер ЕС для решения проблемы применения и распространения химического оружия".