Спецслужбы в Латвии выступают против публикации данных КГБ ЛССР

РИГА, 26 сен — РИА Новости. Публикация картотеки Комитета государственной безопасности (КГБ) ЛССР может создать риски для национальной безопасности Латвии, заявил в интервью телеканалу LNT глава Полиции безопасности (ПБ) Нормунд Межвиетс.

На прошлой неделе Сейм утвердил во втором чтении идею публикации в интернете части документов КГБ ЛССР уже до конца этого года. Соответствующую инициативу поддержали 63 депутата. Теперь законопроект предстоит рассмотреть в третьем чтении, которое состоится 4 октября.

По словам Межвиетса, обнародование документов КГБ может ослабить доверие общества к учреждениям безопасности.

"Нужно понимать, что и в современной Латвии есть люди, которые сотрудничают с госслужбами безопасности, и это чрезвычайно секретная и чувствительная информация. Соглашаясь предоставлять какую-либо поддержку службам безопасности своей страны, люди рассчитывают, что эта информация навсегда, на веки вечные останется секретной, и никто ее никогда не узнает. Если мы обнародуем информацию о людях, которые в данном случае в свое время сотрудничали со структурами безопасности тоталитарного государства, это в некой мере может заставить жителей воздержаться от поддержки службам безопасности своего государства", — отметил он.

Ранее Бюро по защите Конституции направило комиссии Сейма по правам человека и общественным делам письмо, в котором указано, что публикация картотеки КГБ в интернете может создать определенные риски, в том числе снизить доверие жителей к службам безопасности. Информация в "мешках ЧК" может необоснованно и несоразмерно задеть интересы людей, которые числятся в картотеке.