Лейборист Корбин обещает признать Палестину, если станет премьером

ЛОНДОН, 26 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин пообещал признать Палестинское государство в случае, если станет премьер-министром.

"Наша партия едина в осуждении расстрела израильскими силами сотен безоружных демонстрантов в Газе. Продолжающаяся оккупация, незаконная поселенческая активность, помещение в тюрьмы палестинских детей являются грубыми нарушениями. Мы поддерживаем политику существования двух государств… И чтобы сделать эту политику реальностью, мы признаем Палестинское государство сразу же, как только сформируем кабинет министров (в случае победы на следующих всеобщих выборах)", — сказал Корбин на ежегодной партийной конференции в Ливерпуле.

Из-за проблем на переговорах с ЕС по Brexit в Консервативной партии продолжается кризис, результатом которого могут стать отставка премьера и внеочередные парламентские выборы.