В Италии трое румын совершили ограбление в стиле "Заводного апельсина"

РИМ, 26 сен — РИА Новости. Итальянские правоохранители в ночь на среду арестовали троих граждан Румынии, которые на минувших выходных ограбили семейную пару, ограбление своей жестокостью напомнило о событиях романа Энтони Берджесса "Заводной апельсин".

Четверо грабителей забрались в дом пожилой семейной пары в провинции Ланчано центральной области Абруццо в ночь на воскресенье. Связав 69-летнего хозяина, хирурга на пенсии, и его супругу, они подвергли их двухчасовому избиению ради наличных, банковских карт и доступа к ним. Женщине преступники отрезали мочку уха. Пока один из них остался дома с заложниками, его напарники успели съездить к банкомату, чтобы снять со счетов семьи все доступные наличные.

Преступников искали несколько дней и сумели обнаружить по румынским номерам их автомобиля, на котором они собирались скрыться от розыска на родине с 3400 украденными евро. Кроме того, решающими стали показания местного предпринимателя, который стал жертвой аналогичного нападения у себя дома несколько месяцев назад.

Всем трем арестованным от 20 до 30 лет, это двоюродный и двое родных братьев. Четвертый злоумышленник, который считается главарем банды, пока находится на свободе.

Операцию правоохранителей приветствовал глава МВД Италии Маттео Сальвини. "Благодаря нашим силами правопорядка эти чудовища должны гнить в тюрьме", — написал он в соцсетях.