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Впервые в истории Малайзии женщина вела заседание правительства

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© AP Photo / Vincent Thian, FileНебоскреб Башни Петронас в Малайзии. Архивное фотоНебоскреб Башни Петронас в Малайзии. Архивное фото
© AP Photo / Vincent Thian, File

БАНГКОК, 26 сен – РИА Новости. Впервые в истории Малайзии женщина, вице-премьер Ван Азиза Ван Исмаил, председательствовала на еженедельном заседании правительства страны, сообщает в среду интернет-версия газеты The Star со ссылкой на заявление самой вице-премьера в соцсети Twitter.

"Историческое событие: впервые в истории Малайзии женщина председательствует на заседании кабинета министров", — записала в своем аккаунте 65-летняя Ван Азиза, разместив фотографию с заседания, которую публикует газета.

Женщина в никабе
© AP Photo / Fred Ernst, File
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Ван Азиза Ван Исмаил — один из главных лидеров малайзийского оппозиционного блока, победившего на выборах в мае 2018 года, и жена другого его лидера, Анвара Ибрагима, после выборов стала первой в истории Малайзии женщиной, занявшей должность вице-премьера.

Вице-премьер провела в среду заседание кабинета вместо отсутствующего премьер-министра, ветерана малайзийской политики Махатхира Мохамада, который сейчас находится в Нью-Йорке и участвует в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.

Оппозиционный блок под руководством Махатхира Мохамада и Ван Азизы победил с большим отрывом на всеобщих парламентских выборах в Малайзии 9 мая 2018 года, таким образом, прервав 60-летнее правление блока Барисан Насионал (национальный Фронт), правившего в стране с момента обретения независимости от Великобритании.

Заняв пост премьера во второй раз (Махатхир Мохамад возглавлял правительство Малайзии с 1981 по 2003 год), ветеран малайзийской политики заявил, что не планирует сохранять за собой этот пост дольше двух лет. По мнению обозревателей, его преемником может стать муж Ван Азизы Анвар Ибрагим, не участвовавший в выборах. В настоящее время он является кандидатом в депутаты парламента на довыборах в одном из избирательных округов Малайзии.

Во время выборов Анвар Ибрагим, которому в этом году исполнился 71 год, находился в тюрьме по обвинению в мужеложстве, предъявленному при прежнем правительстве, и, по мнению оппозиции, ложному и политически мотивированному. После выборов политик получил королевское помилование и был освобожден.

Более 60% населения Малайзии — мусульмане. В стране действуют шариатские суды, имеющие исключительное право на рассмотрение вопросов, связанных с семейными отношениями мусульман. Пришедшая в политику в 1998 году на волне судебного преследования ее мужа, бывшего вице-премьера в первом правительстве Махатхира Мохамада, Ван Азиза Ван Исмаил стала одной из первых женщин-мусульманок в малайзийской политике. Когда Анвар Ибрагим повторно оказался в тюрьме, Ван Азиза, как президент Партии народной справедливости, вокруг которой формировался оппозиционный блок, взяла на себя весь груз руководства малайзийской оппозицией.

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