Меркель посетит Хемниц, где прошли акции против мигрантов

БЕРЛИН, 26 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит 16 ноября саксонский город Хемниц, где ранее прошли акции протеста против мигрантов, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Я могу подтвердить, что канцлер намерена посетить Хемниц 16 ноября", — сказал Зайберт, добавив, что окончательной программы пребывания Меркель в городе пока нет.

Утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака. После этих событий город охватили беспорядки.

Первого сентября в Хемнице под эгидой различных партий и движений на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. Было зафиксировано по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности, речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.