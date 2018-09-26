В Германии разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии, сообщает таблоид Bild со ссылкой на полицию.

Как отмечает издание, инцидент произошел в среду днем рядом с аэродромом на территории коммуны Алькерслебен. Самолет взлетел с аэродрома, упал и загорелся. Пока неизвестно, произошло ли возгорание в воздухе или еще на земле.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и спасательные службы. Согласно предварительным данным полиции, два пассажира самолета погибли, их личности пока не установлены, говорится в сообщении.