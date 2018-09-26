Лидер британской оппозиции назвал миграционную политику Мэй циничной

ЛОНДОН, 26 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Миграционная политика действующего премьер-министра консерватора Терезы Мэй привела к росту правых настроений в обществе, она цинична и отвратительна, заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

"Мы никогда не смиримся с расизмом. Расовая ненависть является растущей угрозой, с которой следует бороться. Не только в Британии, но и в Европе и США. Крайне правые на подъеме, они обвиняют мусульман, евреев и мигрантов в трудностях, вызванных проблемами в экономической системе… Политика создания "враждебной среды" — позорное детище нынешнего премьер-министра — привела к скандалу, при котором британские граждане были депортированы, помещены под стражу и высланы из страны. Это отвратительная и циничная политика унизительна для нашей страны", — сказал Корбин, выступая на ежегодной партийной конференции в Ливерпуле.

По его словам, британское правительство преступно себя повело в деле "поколения Windrush".

"Люди, включая представителей "поколения Windrush", которые помогли восстановить Британию после войны, были попросту брошены правительством по пресс", — добавил лидер оппозиции.

Скандал вокруг "поколения Windrush" стал причиной отставки прежнего главы МВД. Эмбер Радд 29 апреля ушла в отставку после того, как парламентарии упрекнули ее в том, что она обманула палату общин, утверждая, что целевых показателей по депортациям, связанных с так называемым "делом поколения Windrush", в МВД нет.

После Второй мировой войны выходцев из Африки и с Карибских островов активно приглашали в Великобританию, чтобы возместить нехватку рабочей силы. Корабль, доставивший 492 мигранта в Великобританию 22 июня 1948 года, назывался Windrush. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание.

Когда в распоряжение британских СМИ попали документы, свидетельствующие о том, что МВД устанавливало целевые показатели числа депортаций, Радд пришлось подать в отставку.