Кабмин Эстонии одобрил рекордные расходы на оборону в бюджете на 2019 год

ТАЛЛИН, 26 сен — РИА Новости. Правительство Эстонии в среду одобрило проект госбюджета на 2019 год, объем которого впервые превысит 11 миллиардов евро, а расходы на оборону вырастут до 585 миллионов евро, что является рекордным показателем в истории государства, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Расходы на оборону составят 585 миллионов евро. Согласно нынешним оценкам, оборонный бюджет следующего года составит почти 2,2% ВВП. Вырастут зарплаты кадровых военных, государство укрепит свою обороноспособность за счет крупных закупок вооружений, на которые планируется потратить почти 40% всего оборонного бюджета", — говорится в сообщении. В этом году расходы на оборону составили 528 миллионов евро.

На саммите НАТО в 2014 году в Бухаресте было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до требуемого уровня (2% от ВВП). По оценке НАТО от июня 2017 года, из 29 членов блока не менее 2% от ВВП на оборону тратят только США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша.

Общий объем расходов и инвестиций в 2019 году составляет 11,31 миллиарда евро, а объем доходов – 11,06 миллиарда евро. Финансы государства в хорошем состоянии – бюджет составлен с номинальным профицитом в 133 миллиона евро и структурно сбалансирован. Налоговое бремя в ближайшие годы останется на прежнем уровне.

Государственный долг в 2019 году уменьшится с нынешних 8,2% до 7,4% и, по прогнозу, к 2022 году достигнет 5,4%.

Премьер-министр Юри Ратас после завершения заседания правительства передал проект госбюджета для утверждения в парламент.