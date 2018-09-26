МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россия готова к полному восстановлению экономических отношений с Молдавией, но на взаимовыгодной основе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"Мы готовы к полному восстановлению отношений с Республикой Молдова, но на взаимовыгодной основе", — сказал Козак.

"Были приняты решения, которые практически установили барьеры для доступа российских предпринимателей на молдавский рынок, и мы были вынуждены принять ответные меры. Это ненормальная ситуация. Правительство РФ готово к сотрудничеству, мы готовы поддержать порывы, стремления со стороны бизнеса", — добавил он.