РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Лавров отреагировал на неожиданное появление Порошенко

Сюжет:
73-я сессия Генассамблеи ООН (24)
(обновлено: 15:09 26.09.2018)
152890
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на Генеральной ассамблее ООНПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на Генеральной ассамблее ООН
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко оказался в центре внимания после того, как едва не зашел в переговорную комнату российской делегации в ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на это с юмором.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Порошенко с криком "Фейкньюс!" прошел мимо российской переговорной в ООН
"Наверное, с туалетом перепутал", — прокомментировал он ситуацию.

Инцидент произошел в кулуарах ООН, где журналисты программы "60 минут" телеканала "Россия-1" снимали сюжет. Ведущий программы Евгений Попов попытался задать Порошенко вопрос о продвигаемой им инициативе по развертыванию миротворцев ООН в Донбассе, и вокруг немедленно собралась толпа журналистов.

Украинский лидер выкрикнул в камеру: "Фейкньюс!" — и скрылся за дверями переговорной комнаты, которая, как передает корреспондент РИА Новости, расположена рядом с помещением российской делегации.

При этом некоторые СМИ написали, что Порошенко зашел именно в российскую переговорную, огляделся, осознал, что попал не туда, и через 15 секунд вышел и направился в зал заседаний.

Что Порошенко делает в ООН

Украинский президент участвует в общеполитических дебатах в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее он заявлял, что в своем выступлении поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс, о ситуации в Азовском море, а также передаст генсеку ООН Антониу Гутеррешу дипломатическую ноту о непродлении Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Климкин рассказал о "тайном плане" по восстановлению мира в Донбассе‍
Накануне Порошенко провел на полях Генассамблеи несколько встреч с лидерами стран ЕС, в том числе с президентом Словакии Андреем Киской и с главой Евросовета Дональдом Туском. Речь на этих встречах также шла об отправке миротворцев ООН на восток Украины. 

Киев настаивает на том, что миссия ООН должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. При этом российский президент Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею о размещении миротворцев, но они должны располагаться на линии соприкосновения, а их функцией может быть только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.

Реакция соцсетей

Пользователи интернета отреагировали на сообщения о том, что Порошенко ошибся дверью, едкими шутками.

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"И 90% пассажиров — это охрана?" Порошенко высмеяли за полет обычным рейсом
"Тот самый случай, когда Глонассу предпочел GPS и… заблудился", — написал @dard222.

Некоторые выказали уверенность, что такие случайности имеют под собой "скрытый смысл".

"Из 200 стран ошибочно зайти в российскую! Ошибочно так зайти невозможно!" — уверен @evilkiller107.

"Порошенко подсознательно тянется к России…" — предположил @ibzasek.

Другие пользователи удивились поведению Порошенко и предположили, что в трезвом состоянии такую ошибку совершить трудно. Кроме того, они вспомнили предыдущие случаи странного поведения украинского президента на публике, после которых общественность стала подозревать его в злоупотреблении алкоголем.

"Порошенко по ошибке ворвался в переговорную Лаврова в ООН. Пытался найти укромный уголок, чтоб накатить?" — отметил @elkis_07

Кроме того, в комментариях отметили, что шутка Лаврова намекала на привычку украинских политиков караулить у туалета своих американских коллег. В частности, пользователи вспомнили сообщения СМИ о том, как во время визита в США лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ожидала встречи с Дональдом Трампом возле уборной.

"Дежурил у двери в туалет Д. Трампа, как было с Тимошенко, а попал к "российскому агрессору"! Опять не покатило с дипломатией…" — иронизирует @ivanovapli.

"Решил подождать Трампа", — написал @RUvTX7HpY8U6wjJ.

Трамп рассмешил Генассамблею

Американский президент, о котором вспомнили пользователи соцсетей, накануне тоже попал в курьезную ситуацию в ООН.

Президент США Дональд Трамп на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Политолог объяснил, почему речь Трампа на Генассамблее ООН вызвала смех
Прежде всего Трамп опоздал на собственное выступление — ему полагалось выступать вторым после президента Бразилии как главе страны, возглавляющей в этом месяце Совет Безопасности. Однако президент Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес после небольшой паузы пригласила выступить главу Эквадора Ленина Морено.

Когда американский президент поднялся наконец на трибуну, то начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники за такое же время. Эти слова вызвали смех присутствующих.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп и продолжил рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

Заодно он пообещал и дальше усиливать санкции против Ирана, раскритиковал ОПЕК, заявил о необходимости изменений в международной торговле и поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "смелость".

Навязчивый джентльмен из Косово

Еще одна странная история произошла на полях Генассамблеи c делегацией Марокко. Как рассказал премьер-министр этой страны Саадэддин Аль-Османи, во время перерыва марокканцам внезапно "навязал свое присутствие" некий джентльмен из Косово.

Здание Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Генеральная Ассамблея ООН
"Мы не обсуждали ни двусторонние отношения, ни установление контактов. Позиция Марокко неизменна. Марокко не признает Косово и не имеет с ним отношений", — написал Аль-Османи в Twitter.

Тем самым он опроверг сообщение министра иностранных дел самопровозглашенного Косово Бехджета Пацолли, который рассказал в Twitter о "продуктивных переговорах" с марокканским премьером и готовности установить дипломатические отношения.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и многие другие государства.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Олег В
При всем моем неуважении к Порошенко, но из того, что он зашел не в ту дверь писать статьи - это уже перебор!
15:21
26.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена