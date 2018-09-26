Лавров отреагировал на неожиданное появление Порошенко

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко оказался в центре внимания после того, как едва не зашел в переговорную комнату российской делегации в ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на это с юмором.

"Наверное, с туалетом перепутал", — прокомментировал он ситуацию.

Инцидент произошел в кулуарах ООН, где журналисты программы "60 минут" телеканала "Россия-1" снимали сюжет. Ведущий программы Евгений Попов попытался задать Порошенко вопрос о продвигаемой им инициативе по развертыванию миротворцев ООН в Донбассе, и вокруг немедленно собралась толпа журналистов.

Украинский лидер выкрикнул в камеру: "Фейкньюс!" — и скрылся за дверями переговорной комнаты, которая, как передает корреспондент РИА Новости, расположена рядом с помещением российской делегации.

При этом некоторые СМИ написали, что Порошенко зашел именно в российскую переговорную, огляделся, осознал, что попал не туда, и через 15 секунд вышел и направился в зал заседаний.

Что Порошенко делает в ООН

Украинский президент участвует в общеполитических дебатах в рамках недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее он заявлял, что в своем выступлении поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс, о ситуации в Азовском море, а также передаст генсеку ООН Антониу Гутеррешу дипломатическую ноту о непродлении Украиной договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Накануне Порошенко провел на полях Генассамблеи несколько встреч с лидерами стран ЕС, в том числе с президентом Словакии Андреем Киской и с главой Евросовета Дональдом Туском. Речь на этих встречах также шла об отправке миротворцев ООН на восток Украины.

Киев настаивает на том, что миссия ООН должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. При этом российский президент Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею о размещении миротворцев, но они должны располагаться на линии соприкосновения, а их функцией может быть только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ.

Реакция соцсетей

Пользователи интернета отреагировали на сообщения о том, что Порошенко ошибся дверью, едкими шутками.

"Тот самый случай, когда Глонассу предпочел GPS и… заблудился", — написал @dard222

Некоторые выказали уверенность, что такие случайности имеют под собой "скрытый смысл".

"Из 200 стран ошибочно зайти в российскую! Ошибочно так зайти невозможно!" — уверен @evilkiller107.

"Порошенко подсознательно тянется к России…" — предположил @ibzasek.

Другие пользователи удивились поведению Порошенко и предположили, что в трезвом состоянии такую ошибку совершить трудно. Кроме того, они вспомнили предыдущие случаи странного поведения украинского президента на публике, после которых общественность стала подозревать его в злоупотреблении алкоголем.

"Порошенко по ошибке ворвался в переговорную Лаврова в ООН. Пытался найти укромный уголок, чтоб накатить?" — отметил @elkis_07.

Кроме того, в комментариях отметили, что шутка Лаврова намекала на привычку украинских политиков караулить у туалета своих американских коллег. В частности, пользователи вспомнили сообщения СМИ о том, как во время визита в США лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко ожидала встречи с Дональдом Трампом возле уборной.

"Дежурил у двери в туалет Д. Трампа, как было с Тимошенко, а попал к "российскому агрессору"! Опять не покатило с дипломатией…" — иронизирует @ivanovapli.

"Решил подождать Трампа", — написал @RUvTX7HpY8U6wjJ.

Трамп рассмешил Генассамблею

Американский президент, о котором вспомнили пользователи соцсетей, накануне тоже попал в курьезную ситуацию в ООН.

Прежде всего Трамп опоздал на собственное выступление — ему полагалось выступать вторым после президента Бразилии как главе страны, возглавляющей в этом месяце Совет Безопасности. Однако президент Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес после небольшой паузы пригласила выступить главу Эквадора Ленина Морено.

Когда американский президент поднялся наконец на трибуну, то начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники за такое же время. Эти слова вызвали смех присутствующих.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп и продолжил рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

Заодно он пообещал и дальше усиливать санкции против Ирана, раскритиковал ОПЕК, заявил о необходимости изменений в международной торговле и поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "смелость".

Навязчивый джентльмен из Косово

Еще одна странная история произошла на полях Генассамблеи c делегацией Марокко. Как рассказал премьер-министр этой страны Саадэддин Аль-Османи, во время перерыва марокканцам внезапно "навязал свое присутствие" некий джентльмен из Косово.

"Мы не обсуждали ни двусторонние отношения, ни установление контактов. Позиция Марокко неизменна. Марокко не признает Косово и не имеет с ним отношений", — написал Аль-Османи в Twitter.

Тем самым он опроверг сообщение министра иностранных дел самопровозглашенного Косово Бехджета Пацолли, который рассказал в Twitter о "продуктивных переговорах" с марокканским премьером и готовности установить дипломатические отношения.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и многие другие государства.