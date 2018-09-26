Из-за конфликта в Южном Судане с 2013 года погибли почти 400 тысяч человек

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. По меньшей мере 382 тысячи 900 жителей Южного Судана погибли с начала конфликта в стране в 2013 году, говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Согласно докладу, большинство людей погибли в северо-восточных и южных районах страны. Погибли, как правило, мужчины, но среди жертв также есть женщины и дети.

Как сообщается в докладе, к началу 2018 года война привела к переселению около двух миллионов человек внутри страны и два с половиной миллиона переехали в соседние государства.

Также отмечается, что оказанная стране гуманитарная помощь стала одной из крупнейших в мире. Она составила 1,7 миллиарда долларов в 2018 году и охватила около шести миллионов человек.

Авторы документа добавляют, что, принимая во внимание данные доклада, гуманитарная помощь Южному Судану должна быть усилена и стороны конфликта должны прийти к его решению как можно быстрее.

Спонсором исследования стал Американский институт мира.

Кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение, продолжается в Южном Судане с 2013 года. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.