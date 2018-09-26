Бабич заявил о сохранении соглашений о цене на газ для Белоруссии

МОГИЛЕВ (Белоруссия), 26 сен — РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич заявил, что прошлогодние соглашения по цене российского газа для Минска и механизмам ее компенсации остаются в силе, все платежи будут проведены.

"Цена на газ у нас была установлена на 2018-2019 годы, она, как подписано в соглашении, такой и сохранится. Те механизмы компенсации стоимости газа тоже работают, никаких изменений не претерпят в этой части. Все выплаты, которые по этому соглашению должны были быть произведены, будут произведены", — сказал Бабич журналистам в Могилеве.

Москва и Минск в апреле 2017 года подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. В частности, Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов из 24 миллионов тонн получаемой беспошлинно российской нефти с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет. Кроме того, Минск погасил 726 миллионов долларов долга за поставленный газ и получил более низкую цену на газ на 2018 и 2019 годы — 129 и 127 долларов за тысячу кубометров соответственно.

Ранее Минск и Москва обсуждали вопрос о формуле цены на российский газ для Минска в 2020-2024 годах. До этого стороны согласовали формулу цены на газ в 2018-2019 годах, затем на уровне вице-премьеров двух стран начались переговоры об условиях поставки газа в Белоруссию в последующие годы до момента создания единого рынка газа в ЕАЭС. Сообщалось, что Белоруссия хотела бы до 1 июля 2019 года договориться с Россией по данному вопросу.