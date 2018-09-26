Пушилин надеется, что уход Хуга не повлияет на ситуацию в Донбассе

ЕНАКИЕВО (Донецкая область), 26 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил надежду, что с уходом Александра Хуга с поста первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине ситуация в Донбассе не ухудшится.

Заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Хуг ранее сообщил газете "Коммерсант", что покидает свой пост 31 октября, имя своего преемника он назвать отказался.

"Очень надеюсь, что его (Хуга — ред.) смена окажется достойной ему и ситуация не ухудшится, и, возможно, найдутся предпосылки говорить о неких подвижках. Нам хотелось бы объективных оценок обстрелов", — сказал журналистам Пушилин.

Кроме того, он отметил положительные моменты сотрудничества с Хугом. "Не всегда получалось наладить взаимопонимание, но положительных шагов было больше, и его желание установить мир на Донбассе является весьма значимым", — подчеркнул Пушилин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.