Пушилин надеется, что уход Хуга не повлияет на ситуацию в Донбассе

ЕНАКИЕВО (Донецкая область), 26 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выразил надежду, что с уходом Александра Хуга с поста первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине ситуация в Донбассе не ухудшится.
"Очень надеюсь, что его (Хуга — ред.) смена окажется достойной ему и ситуация не ухудшится, и, возможно, найдутся предпосылки говорить о неких подвижках. Нам хотелось бы объективных оценок обстрелов", — сказал журналистам Пушилин.
Кроме того, он отметил положительные моменты сотрудничества с Хугом. "Не всегда получалось наладить взаимопонимание, но положительных шагов было больше, и его желание установить мир на Донбассе является весьма значимым", — подчеркнул Пушилин.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.