Смех над речью Трампа на ГА ООН говорит об изоляции США, заявили в Иране

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Смех над речью президента США Дональда Трампа говорит о все большей изоляции США, для американского президента это стало большим позором, заявил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джаафари.

"Вы видели и слышали их смех. Послание этой насмешки заключалось в том, что Америка находится в еще большей изоляции, и это было большим политическим позором", — приводит его слова агентство Tasnim.

Лидер США начал свое выступление на 73-й сессии ГА ООН рассказом о том, как обстоят дела в США с его приходом в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом. Трамп признался, что "не ожидал такой реакции".