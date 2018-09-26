На Украине разоблачили группировку, державшую в рабстве более 30 человек

Украинские правоохранители разоблачили группировку, которая два года удерживала в Прикарпатье в трудовом рабстве 32 человека

Украинские правоохранители разоблачили группировку, которая два года удерживала в Прикарпатье в трудовом рабстве 32 человека

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Украинские правоохранители разоблачили группировку, которая два года удерживала в Прикарпатье в трудовом рабстве 32 человека под предлогом лечения от алкоголизма и наркомании, сообщила в среду пресс-служба Национальной полиции Украины.

"На Прикарпатье правоохранители разоблачили преступную группировку. Вопреки общепринятым европейским нормам преступная группа в течение двух лет удерживала в нечеловеческих условиях 32-х граждан, из них трое малолетних: полуторагодовалого, 9 и 7-летнего возраста", — говорится в сообщении.

По данным полиции, людей удерживали под предлогом лечения от алкоголизма и наркозависимости.

Полиция завела уголовное дело по статьям "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека", санкции статей предусматривают до 5 и до 12 лет лишения свободы соответственно.

Полицейские задержали шесть подозреваемых, среди них и организатор. Проводятся следственные действия, освобожденным людям оказывается медицинская и психологическая помощь.