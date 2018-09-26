Эксперты сомневаются в возможности реального расширения БРИКС

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские эксперты считают, что реальное расширение БРИКС маловероятно из-за ряда факторов.
"Намечать какие-то сейчас перспективы расширения БРИКС, конечно, можно, но сам процесс настолько стремительно меняется, в такой динамике, что достаточно сложно делать какие-то очевидные выводы, которые имеют шансы на попадание в цель", — сказал на пресс-конференции в ИА "НСН" политолог Александр Асафов.
Он привел пример Ирана, который мог бы стать членом БРИКС, но отметил, что существует слишком много обстоятельств, которые меняют действительность прямо сейчас.
"Мы можем говорить, например, об Иране. Но посмотрите, как с Ираном вынуждены себя вести его вчерашние экономические партнеры, например, Франция и Германия", — сказал Асафов.
"Говорить о единой валюте стран БРИКС преждевременно. Все-таки экономики (стран-участниц) очень разные. Во-вторых, само объединение БРИКС – это даже не традиционное объединение, это – группа стран. Там есть фактор, что на самом деле каждой из этих стран взаимоотношения с США важнее, чем взаимоотношения с одной из стран этой группы", — сказал Луконин.
"Сейчас БРИКС почему не является коалицией? Потому что в перспективе именно континентальные блоки. И когда мы осуждаем взаимодействие России и Китая, то это обсуждение континентального блока и это очень важно, потому что имеет место обсуждение евразийского континентального блока, противостоящего какому-то другому континентальному блоку, объективно американскому", — отметил Колташов.
Эксперт полагает, что в БРИКС можно было бы позвать много стран, например, Иран, Аргентину, Мексику или Канаду. Однако он считает, что процессы реального объединения и сотрудничества идут по континентальному принципу.