Эксперты сомневаются в возможности реального расширения БРИКС

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские эксперты считают, что реальное расширение БРИКС маловероятно из-за ряда факторов.

БРИКС — неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Основано в июне 2006 года.

"Намечать какие-то сейчас перспективы расширения БРИКС, конечно, можно, но сам процесс настолько стремительно меняется, в такой динамике, что достаточно сложно делать какие-то очевидные выводы, которые имеют шансы на попадание в цель", — сказал на пресс-конференции в ИА "НСН" политолог Александр Асафов.

Он привел пример Ирана, который мог бы стать членом БРИКС, но отметил, что существует слишком много обстоятельств, которые меняют действительность прямо сейчас.

"Мы можем говорить, например, об Иране. Но посмотрите, как с Ираном вынуждены себя вести его вчерашние экономические партнеры, например, Франция и Германия", — сказал Асафов.

В свою очередь заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Сергей Луконин полагает, что возможности для принятия новых стран в БРИКС есть, так как группа не является закрытой, но говорить об этом, а также о создании в перспективе единой валюты БРИКС преждевременно.

"Говорить о единой валюте стран БРИКС преждевременно. Все-таки экономики (стран-участниц) очень разные. Во-вторых, само объединение БРИКС – это даже не традиционное объединение, это – группа стран. Там есть фактор, что на самом деле каждой из этих стран взаимоотношения с США важнее, чем взаимоотношения с одной из стран этой группы", — сказал Луконин.

Схожей точки зрения придерживается руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, БРИКС является не союзом, а площадкой, где ведутся диалоги о том, как достигать некоего соглашения по взаимодействия стран-участниц.

"Сейчас БРИКС почему не является коалицией? Потому что в перспективе именно континентальные блоки. И когда мы осуждаем взаимодействие России и Китая, то это обсуждение континентального блока и это очень важно, потому что имеет место обсуждение евразийского континентального блока, противостоящего какому-то другому континентальному блоку, объективно американскому", — отметил Колташов.

По его мнению, говорить о том, что Бразилия после свержения президента Дилмы Руссефф может быть в какой-либо коалиции, несерьезно. Он считает, что в ЮАР наблюдается экономический кризис и очень сложные процессы.

Эксперт полагает, что в БРИКС можно было бы позвать много стран, например, Иран, Аргентину, Мексику или Канаду. Однако он считает, что процессы реального объединения и сотрудничества идут по континентальному принципу.