На Украине займутся разработкой лунной базы

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ассоциация украинских высокотехнологичных предприятий и организаций "Космос", насчитывающая 37 участников, включая КБ "Южное" и "Укроборонпром", сформирует в 2018 году комитет, который займется разработкой проекта лунной базы.

"Комитету совместных проектов в ракетно-космической сфере предстоит организовать мониторинг рынков космических услуг, обсудить совместные проекты лунной базы и космических аппаратов орбитального сервиса, разработать программу партнерства участников ассоциации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КБ "Южное" по итогам прошедшего в Киеве заседания ассоциации.

Как отмечается в сообщении, решение о создании ассоциации "Космос" принято 5 апреля 2018 года. 31 июля учредительное собрание основателей ассоциации утвердило устав организации.

В ассоциацию входят шесть институтов Национальной академия наук Украины, три университета министерства образования и науки, четыре предприятия государственного космического агентства Украины, четыре предприятия госконцерна "Укроборонпром", 16 акционерных и частных предприятий.

КБ "Южное" было образовано в 1954 году на базе конструкторского отдела Южного машиностроительного завода с целью создания для Вооруженных сил СССР стратегических ракетных комплексов с баллистическими ракетами. Например, предприятием были разработаны межконтинентальные баллистические ракеты "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана"), до сих пор стоящие на вооружении России.