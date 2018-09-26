Вопрос о миротворцах можно обсудить после отвода сил, заявил Пушилин

ЕНАКИЕВО (Донецкая область), 26 сен — РИА Новости. Вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс целесообразно будет обсуждать после отвода сил сторон конфликта от линии соприкосновения, заявил в среду журналистам временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе Генассамблеи ООН вновь поднял вопрос о миротворцах.

"Это будет целесообразно после отвода сил и средств, который Украина срывает в Станице Луганской на третьем пилотном участке", — сказал Пушилин.

Он отметил, что в целом позиция ДНР по вопросу миротворцев остается неизменной, а единственным документом по этой теме является резолюция Российской Федерации.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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