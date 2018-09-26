МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила личное письмо главе парламента Норвегии, в котором назвала провокацией задержание сотрудника СФ Михаила Бочкарева в Осло.

"Я направила личное письмо спикеру парламента Норвегии, в котором отметила, что это была чистой воды провокация, нет оснований для задержания нашего сотрудника", — сказала сенатор журналистам в среду.

Она подчеркнула, что по линии МИД, по парламентской линии будут предприниматься все усилия для освобождения Бочкарева. "Если такая провокация планировалась, это подлость. Это не красит и структуры ЕС, которые организовали семинар", — сказала Матвиенко.

По ее словам, Россия подумает, участвовать ли впредь в таких семинарах.

В понедельник МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщают норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.