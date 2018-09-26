Россия и Израиль контактируют по Ил-20 по закрытым каналам, заявил Либерман

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен — РИА Новости. Израиль и Россия продолжают контакты в связи с ситуацией вокруг гибели в Сирии самолета-разведчика Ил-20 по закрытым каналам, сказал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман в интервью местному русскоязычному Девятому телеканалу.

Он вновь отверг обвинения в причастности израильских военных к катастрофе, унесшей жизни 15 российских военных, возложил вину за трагедию на вооруженные силы Сирии и подчеркнул, что Израиль соблюдает все договоренности с Россией о предотвращении конфликтных ситуаций.

"Мы 200 раз за последние годы атаковали иранские объекты или объекты (ливанского движения) "Хезболлах" на территории Сирии. Ни один российский солдат не был даже поцарапан, потому что мы очень жестко выдерживаем все договоренности, все контакты, всю координацию, все точки взаимодействия с российской стороной. Странно, что в 201-й раз мы бы это нарушили. Полностью вся ответственность лежит на армии (президента Сирии Башара) Асада", — сказал министр.

"Наши контакты с российской стороной продолжаются по закрытым каналам", — добавил он.

На вопрос продолжит ли Израиль в новой ситуации действовать в Сирии, как действовал до сих пор, Либерман ответил: "Мы всегда будем защищать свои интересы. Мы не можем с точки зрения нашей географии, топографии, размеров нашего государства позволить себе какие-либо компромиссы в вопросах нашей безопасности". Накануне военно-политический кабинет Израиля поручил вооруженным силам страны продолжать действовать против иранского военного присутствия в Сирии, сохраняя координацию с Россией по вопросам безопасности.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200 в 22.03. Погибли 15 российских военнослужащих.

Всю полноту ответственности за катастрофу Минобороны РФ возложило на израильские ВВС и тех, кто принимал решение о воздушном ударе. По данным Минобороны, российская сторона уведомила Израиль о трагедии в 22.29, попросив убрать из зоны катастрофы истребители F-16, однако они продолжали находиться там, по данным радаров, до 22.40, а уведомление от израильской стороны о том, что самолеты покинули зону, было получено только в 22.53, то есть через 50 минут после поражения российского самолета зенитной ракетой.

В Тель-Авиве не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой израильские военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно о действиях своей авиации. Израильтяне говорят, что вина за трагедию лежит на сирийских зенитчиках, которые отбивая атаку, стреляли "беспорядочно и неприцельно", не убедившись в отсутствии в зоне поражения российских самолетов. По израильской версии, в момент гибели Ил-20 от попадания ракеты С-200 "четверка" F-16 уже находились в воздушном пространстве своей страны.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии систему С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.